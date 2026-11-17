La Universidad de Salamanca presentará este martes dos nuevos volúmenes de su colección “Armas y Letras” en el 90º aniversario de la Guerra Civil.

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La presentación tendrá lugar esta tarde a las 19:30 horas en el Centro Documental de la Memoria Histórica.

Este acto coincide con una doble conmemoración histórica: el 90º aniversario del comienzo de la Guerra Civil y el de la creación de las Brigadas Internacionales, cuyos primeros contingentes participaron en la defensa de Madrid durante el otoño de 1936.

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Ediciones Usal Presenta Dos Nuevos Títulos De Su Colección Armas Y Letras En El 90º Aniversario De La Guerra Civil. Universidad De Salamanca

El volumen número 7, “Una mirada diferente. Testimonios de mujeres anglosajonas en la guerra de España”, editado por Manuel González de la Aleja Barberán y Daniel Pastor García, con traducción de Elena Rodríguez Murphy, reúne más de una treintena de artículos y crónicas periodísticas escritos por mujeres de habla inglesa que fueron testigos de la contienda española.

Y, el volumen número 8, “¡No pasarán! El nacimiento de las Brigadas Internacionales”, del francés Pierre Rebière, editado por Diego Serrano Espegel y Javier Sánchez Zapatero, con traducción de Irene Rodríguez Arcos, recupera un testimonio escrito en 1937 e inédito hasta ahora en español.

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Esta colección reúne textos de brigadistas, voluntarios, corresponsales y otros protagonistas internacionales del conflicto, publicados en ediciones críticas que incorporan estudios introductorios, anotaciones, análisis históricos y literarios, información biográfica y contextualización de los acontecimientos narrados.