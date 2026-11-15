La Universidad de Salamanca duplica su presupuesto para proyectos de investigación en un año

La Universidad de Salamanca (USAL) se consolida como la institución que más financiación recibe para investigación en ciencia aplicada en Castilla y León. Durante 2025, la institución salmantina contó con 1,3 millones de euros para desarrollar 31 proyectos, lo que supone más de un tercio de toda la inversión destinada a este ámbito en la Comunidad, según los datos del Consejo Económico y Social (CES) recogidos por la Agencia Ical.

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La financiación recibida por la USAL ha aumentado considerablemente respecto a 2024, cuando contó con 575.000 euros para 30 proyectos. Esto supone más del doble de presupuesto en tan solo un año.

El crecimiento se enmarca en un aumento generalizado de la inversión autonómica en investigación aplicada, que alcanzó los 3,5 millones de euros en 2025, un 85,8% más que el ejercicio anterior, pese a reducirse el número total de proyectos activos de 80 a 77.

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Más financiación para la investigación salmantina La apuesta por la investigación en Salamanca también se refleja en las ayudas destinadas a estructuras de excelencia. La Fundación de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca fue la entidad que recibió una mayor financiación de la Junta en 2025, con 450.000 euros.

A esta cantidad se suman otras ayudas de 50.000 euros para el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA), que también figura entre los centros beneficiarios de estas subvenciones.

En total, la Junta elevó hasta más de 1,5 millones de euros la financiación de los planes estratégicos de investigación de las universidades y centros públicos de Castilla y León, frente a los 900.000 euros del año anterior.