La Universidad de Newcastle se convertirá en el décimo socio de la alianza EC2U.

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Su incorporación, cierra el número de socios de pleno derecho del consorcio europeo al que pertenece la Universidad de Salamanca desde el año 2020.

Según la USAL, esta universidasd es una institución de referencia en docencia e investigación, con una comunidad de 27.260 estudiantes y 6.463 empleados, de los cuales 2.976 desempeñan funciones académicas.

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