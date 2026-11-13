La Universidad de Newcastle se convertirá en el décimo socio de la alianza EC2U.
Su incorporación, cierra el número de socios de pleno derecho del consorcio europeo al que pertenece la Universidad de Salamanca desde el año 2020.
Según la USAL, esta universidasd es una institución de referencia en docencia e investigación, con una comunidad de 27.260 estudiantes y 6.463 empleados, de los cuales 2.976 desempeñan funciones académicas.
La profesora Li Li, Pro-Vice Chancellor (Global) de Newcastle University ha destacado que la cooperación europea “ocupa un lugar central en los objetivos globales de la institución, así como el modelo de EC2U, que vincula universidades y ciudades para dar respuesta a retos sociales”.