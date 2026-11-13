Más de un centenar de personas se concentran en Alba de Tormes para celebrar el II Simposio en Inteligencia Artificial Fiable aplicada al Reto Demográfico

Más de un centenar de personas se han concentrado en Alba de Tormes para celebrar el II Simposio en Inteligencia Artificial Fiable aplicada al Reto Demográfico de la Universidad de Salamanca a través de la Cátedra Internacional en Inteligencia Artificial Fiable y Reto Demográfico (DemIA).

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Esta segunda edición ha contado con 40 contribuciones científicas que abarcan ámbitos como la salud, la despoblación y la cohesión territorial, el sector agroalimentario, la educación, el análisis demográfico, la ética y la sostenibilidad o la transformación digital.

Las 34 contribuciones aceptadas incluían proyectos, trabajos de fin de grado y máster e investigaciones científicas, reflejando la diversidad de enfoques y aplicaciones que se están desarrollando en este ámbito.

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La jornada contó con la participación de María Concepción Miguélez Simón, alcaldesa de Alba de Tormes; y Ana Belén Gil González, codirectora de la Cátedra DemIA.

Durante la inauguración, la regidora destacó el papel de los municipios frente a las nuevas tecnologías, afirmando que “ser la sede de un foro de vanguardia como este, evidencia que el medio rural no está al margen de la innovación tecnológico-científica, sino que debe ser su verdadero protagonista”. También subrayó el potencial de la IA como herramienta práctica para afrontar el despoblamiento y dinamizar la economía local.

Posteriomente, ha tenido lugar una mesa redonda titulada “IA fiable para la cohesión territorial: perspectivas desde la academia, la empresa y las instituciones”, moderada por la profesora de la Escuela Politécnica de Zamora, Laura Grande Pérez; y con la participación de Julio de la Torre Hernández (UEMC), Eduardo Olier, Javier Plaza (USAL) y David Escudero Mancebo.