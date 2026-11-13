El I Foro Campocerrado se prepara para conmemorar el V Centenario de la Escuela de Salamanca

'La Escuela de Salamanca: Ideas que cambiaron el mundo'. Bajo este título, se enmarca el Foro Campocerrado, que integrará el segundo encuentro a las 17:00 horas del sábado 14 de noviembre en el aula Salinas de la Universidad de Salamanca.

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El evento contará con un prestigioso panel de expertos locales e internacionales y será completamente gratuito para todos los salmantinos. Para poder asistir, los interesados deberán completar las inscripciones, que ya están abiertas a través del correo electrónico: fundacion@fundacioncampocerrado.org.

Tal y como apunta la fundación, este encuentro conmemorará el V centenario de la Escuela de Salamanca conectando el legado histórico y jurídico de la célebre escuela salmantina con los retos globales contemporáneos. D esta manera, el foro se enmarca en torno a tres ejes: "Pensar el presente, Habitar la historia e Imaginar el futuro".

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De Borja Fernández-Cobaleda, presidente de la Fundación Campocerrado, ha subrayado el valor local y universal de este encuentro en el que “redescubriremos cómo las ideas nacidas en Salamanca cambiaron el rumbo de la historia. Es una oportunidad única para conectar el pasado dorado de la ciudad con los desafíos del siglo XXI.”

De esta manera, una serie de expertos liderarán los debates y ponencias de este encuentro combina el rigor de las instituciones salmantinas con una destacada proyección internacional. Por un lado, asistirá en Juan Manuel Bautista Jimenez, profesor del área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca. También estará Ricardo de Luis Carballada, O.P., dominico de la comunidad del convento de San Esteban y profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca.

También estarán Simona Langella, catedrática de Historia de la Filosofía de la Universidad de Génova, quien aportará la perspectiva europea sobre el impacto ecuménico de la escuela; Borja Fernández Cobaleda Elío, empresario y presidente de la Fundación.

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