La USAL se convierte en subcampeona de la Liga Española de Debate Universitario

La Universidad de Salamanca se ha convertido en protagonista durante la Liga Española de Debate Universitario (LEDU), celebrada los pasados 6, 7 y 8 de noviembre, donde un grupo de la USAL logró convertirse en subcampeón.

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Tal y como explica la Universidad de Salamanca, la fase final de la LEDU se disputó en Oviedo y aglutinó a los 16 mejores equipos universitarios de todo el país, pues para participar es condición necesaria haberse ganado, al menos, un torneo nacional ese curso previamente.

En concreto, los subcampeones llegaron al podio reflexionando sobre una pregunta a debatir "de rabiosa actualidad y muy relacionada con la candidatura a Ciudad Europea de Cultura de la capital asturiana": "¿Es la amabilidad una herramienta más eficaz que la confrontación para resolver los conflictos democráticos?"