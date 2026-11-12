La USAL recorre dos siglos de educación en España a través de más de 1.500 cuadernos escolares

Desde las 11:30 horas de este jueves 12 de noviembre, el Centro Internacional del Español de la Universidad de Salamanca se convierte en la cuna de una de los elementos que han marcado la Educación a lo largo de la Historia: el cuaderno escolar. Con una gran afluencia de público, la capital del Tormes ha acogido la exposición ‘El cuaderno escolar. Cultura escrita de la escuela’, una selección de más de 1.500 cuadernos procedente del inventario del Centro Museo Pedagógico de la USAL, afincado en Zamora.

Publicidad Publicidad

En la inauguración de dicha exposición, que estará presente hasta finales del mes de enero, no ha faltado la intervención del vicerrector de Investigación, José Miguel Mateos Roco; el director del Servicio de Actividades Culturales de la USAL, Javier Panera; y el comisario de la muestra, el profesor del Departamento de Teoría e Historia de la Educación, Bienvenido Martín Fraile.

En este sentido, tras agradecer a las instituciones responsables de dicha exposición, Mateos Roco ha pasado la palabra a Javier Panera, que ha destacado la “gran capacidad de convocatoria del Centro Museo Pedagógico de la USAL”: “Ahora, queremos que este gran trabajo llegue al máximo de personas posible”.

Publicidad Publicidad

De esta manera, y tal y como ha añadido Panera, esta exposición busca ahondar, a través de los cuadernos escolares, “en cómo ha cambiado España, la enseñanza y el alumnado”: “Se muestra cómo ha cambiado nuestro país, se muestra cómo han cambiado las formas de enseñanza y también a veces cómo han cambiado los comportamientos y las actitudes del propio alumnado. En ese sentido, creo que es una exposición que la gente va a disfrutar”.

“Una magnífica colección de cuadernos escolares” “Con esta exposición se busca ahondar en el origen y la evolución del cuaderno escolar”. De esta manera, Bienvenido Martín se ha centrado en especificar los detalles de dicho proyecto, “una magnífica colección de cuadernos escolares”: “Hablamos de cultura escrita, hablamos de cuadernos escolares y queremos conocer el origen del cuaderno escolar”.

Hablando de este origen, Martín ha sintetizado en pocas palabras las claves en las que el cuaderno escolar ha sido esencial en la Historia de la Educación española. En este sentido, ha añadido que desde el año 1812, con la Escuela de Cádiz, comenzó la andadura del sistema educativo nacional.

Publicidad Publicidad

Además, ha añadido que, a partir de ahí, la legislación empezó a regular cómo debía ser la escritura en los escolares: “Así, la legislatura pasó por distintas fases hasta que llegó el momento en el que aquellas hojas sueltas, unitarias e individuales se agruparon y se confeccionaron los cuadernos porque se necesitaban espacios para poder desarrollar actividades académicas más grandes, más importantes y más complejas”.

De esta manera, esta selección de cuadernos analiza los distintos tipos que existen, como los cuadernos individuales de los alumnos, los cuadernos colectivos y los cuadernos de los docentes: “Es muy importante este apartado sobre la preparación de lecciones. Los cuadernos se utilizaban en momentos en los que no había proyecto educativo y lo que sí hacían los maestros era preparar sus clases”.

Una exposición basada en varias fases y secciones A raíz de esta amplia selección, la exposición muestra el recorrido en la utilización de esos cuadernos a lo largo de la historia educativa de España. En concreto, esta selección pasa por cinco periodos concretos, mostrando cómo se utilizaban los cuadernos en cada época. Así, la muestra hace un recorrido por los finales del siglo XIX y principios del XX; la Segunda República,; la época de la dictadura de Francisco Franco con la Escuela del Nacional Catolicismo como protagonista; la Transición; y, posteriormente, la Democracia.

Este recorrido, además, ayuda a entender la escuela y el uso del cuaderno en base a tres aspectos. El primero de ellos, según ha apuntado Bienvenido Martín, es el cuaderno como recurso didáctico: “El cuaderno es un documento donde quedan recogidas todas las prácticas académicas de los alumnos y de las alumnas a lo largo de su proceso de enseñanza aprendida”, ha explicado.

En segundo lugar, la muestra enseña la utilización del cuaderno escolar como una demostración histórica: “Cada cuaderno pertenece a una época determinada, a una época escolar, y cada cuaderno refleja ese momento histórico. Y lo analizamos como tal. En la exposición hay magníficos cuadernos que representan cada uno de esos periodos históricos”.

Por último, en varios de estos 1.500 cuadernos expuestos en Centro Internacional del Español se recoge la expresión personal de cada alumno: “Muestran las vivencias, los sentimientos y las pasiones de los alumnos”.

“El cuaderno no puede desaparecer de las aulas” Por último, esta muestra invita a reflexionar sobre un aspecto relacionado con la dinámica tecnológica en la que se mueve la Educación en la actualidad: “escuela no puede desaparecer del cuaderno”. Con esta declaración, Martín ha querido dejar clara su posición: “Los futuros docentes de aquí en adelante tienen que saber compaginar la cultura escrita con las nuevas tecnologías”.

En este sentido, Bienvenido ha recordado su vida estudiantil: “La escritura, la composición escrita debe permanecer en el cuaderno. A través del cuaderno, las generaciones anteriores hemos aprendido a escribir y a redactar. Los cuadernos nos los corregían los maestros diariamente en clase y nos marcaban los errores que podíamos tener. Eso nos servía de repaso o nos obligaban a volver a escribir de nuevo”.