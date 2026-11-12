La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) y la Conferencia Española de Institutos Seculares (CEDIS) han firmado un convenio de colaboración para impulsar las actividades de la Cátedra ‘Iglesia, Secularidad, Consagración’, adscrita a la Facultad de Teología de la Universidad.

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El acuerdo, suscrito en el despacho del Rector por Santiago García-Jalón de la Lama, y Carolina Sánchez Sánchez-Miranda, presidenta de CEDIS, "tiene como objetivo fortalecer la formación, la investigación y la divulgación en el ámbito de la secularidad consagrada y del carisma propio de los Institutos Seculares".

Según explican desde la UPSA, la Cátedra, creada en 2013, continuará promoviendo estudios y proyectos de investigación, así como la organización de cursos, conferencias, seminarios, congresos y publicaciones. Estos eventos buscan "profundizar en el conocimiento de la secularidad consagrada y su papel en la Iglesia y en la sociedad".

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