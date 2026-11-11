La USAL proyectará este jueves un documental sobre terrorismo titulado 'Memoria revelada'

La Universidad de Salamanca proyectará este jueves un documental sobre terrorismo titulado 'Memoria revelada', que está dirigido por el periodista leonés Pedro Lechuga Mallo.

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El proyecto audiovisual está impulsado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León (AvtCyL) y financiado por la Junta de Castilla y León. Su presencia en Salamanca, después de haber sido ya proyectado en Valladolid, León, Vitoria, Bilbao y Pamplona, llega gracias la colaboración de la Facultad de Ciencias Sociales de la USAL y de su programa SU+.

El documental gira en torno a la importancia del fotoperiodismo para dejar testimonio gráfico del terror y dolor provocado por el terrorismo y para que la sociedad no olvide a las víctimas.

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En el vídeo participan varias víctimas de Castilla y León, como dos de los heridos en el atentado contra un autobús de la Guardia Civil en la plaza de República Dominicana de Madrid en 1986 y en el que fueron asesinadas doce personas. También se les da voz tres estudiantes de periodismo de la Universidad de Valladolid, quienes aportan su visión sobre el terrorismo y el papel que desempeñaron los fotoperiodistas que se encargaban de fotografiar sus consecuencias.

Tras la proyección tendrá lugar un coloquio en el que participarán el presidente de la AvtCyL, Sebastián Nogales, el fotoperiodista Fidel Raso y el director del documental.

La proyección se llevará a cabo a las 13:00 horas en el salón de actos Adolfo Suárez de dicha facultad y la entrada será libre hasta completar el aforo.