Una exposición virtual expone los Trabajos de Fin de Grado de los estudiantes de Bellas Artes

El Ayuntamiento de Salamanca y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca muestran al público los Trabajos de Fin de Grado de los alumnos y alumnas de dicha facultad. Y lo hacen a través de una exposición que se podrá disfrutar desde este lunes en la web del centro de arte contemporáneo de Salamanca, DA2, hasta el próximo 7 de marzo.

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En esta ocasión, se trata de los trabajos artísticos de quince estudiantes de la promoción que comenzaron en 2022 y que se han graduado en el grado de Bellas Artes este año 2026. La exposición hace un recorrido por los procesos creativos de los estudiantes que abarca desde pintura, fotografía, video, textil, video performance, así como por instalaciones y diseño gráfico.

Así, esta muestra refleja los resultados de los procesos de trabajo y aprendizaje compartidos durante los últimos cuatro años en la comunidad universitaria por alumnos y profesores. Según apuntan desde el Ayuntamiento de Salamanca, "para los estudiantes es especialmente importante porque, la mayoría de ellos, muestran su trabajo artístico en un centro de arte contemporáneo de referencia por primera vez y supone un ensayo de lo que harán en sus carreras artísticas y profesionales en un futuro".

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