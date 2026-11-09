'Ni musas ni amantes': la nueva exposición que tributa a artistas del surrealismo

El Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca ha presentado este lunes la exposición 'Ni musas ni amantes', un tributo a artistas del surrealismo que no fueron reconocidas en su tiempo y que han sido sistemáticamente relegadas por la historia del arte.
En la rueda de prensa han estado presentes el director del SAC, Javier Panera; la comisaria de la muestra, Beatriz Arroyo; y las artistas Cristina Aliste, Juana Ciudad, Raquel Barbero y Chema Alonso.
Según han explicado, el surrealismo supuso un espacio de atracción para muchas mujeres artistas. Sin embargo, muchas de estas creadoras, como Leonora Carrington, Remedios Varo, Dorothea Tanning, Leonor Fini, Meret Oppenheim, Dora Maar, Lee Miller, Eileen Agar, Valentine Hugo, Jacqueline Lamba, Kay Sage, entre otras, quedaron en gran medida eclipsadas por sus contemporáneos masculinos.
Según explican desde la USAL, a pesar de su participación, fueron excluidas de los principales discursos y manifiestos del movimiento, señalándolas no como sujetos artísticos, sino como objetos. 'Ni musas ni amantes' nace como reflexión, acercamiento y tributo a aquellas artistas olvidadas y a los universos que construyeron, pero también a la necesidad de volver a mirar sus obras desde el presente.