Alerta roja por lluvias extremas: hasta 120 litros por metro cuadrado en zonas próximas a Salamanca este martes

Protección Civil ha lanzado una alerta por riesgo extremo de lluvias en el sur de Ávila y el norte de Cáceres, dos zonas limítrofes con la provincia de Salamanca, donde se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 120 litros por metro cuadrado en doce horas.
El aviso estará activo desde las 9:00 horas de este martes 10 de noviembre hasta las 00:00 horas, por lo que las autoridades piden extremar las precauciones ante la posibilidad de inundaciones y complicaciones en los desplazamientos.
Ante esta situación, Protección Civil recomienda tener localizadas zonas elevadas por si fuera necesario dirigirse a ellas, no atravesar tramos inundados y utilizar autovías y autopistas en caso de tener que viajar.
🚨 Situación de riesgo extremo 🟥 📍 Sur de Ávila y norte de Cáceres ⏰ Desde las 09h de mañana hasta medianoche 🌧️Precipitación acumulada de 120mm en 12 horas ‼️Máxima precaución y sigue estos consejos 👇 🔝 Ten localizadas zonas elevadas y dirígete a ellas si es necesario 🏞️ No atravieses tramos inundados 🛣️ Si tienes que desplazar, mejor por autovías y autopistas 📻 Mantente informado a través de canales oficiales— Protección Civil (@proteccioncivil) November 9, 2026
Asimismo, insiste en la importancia de seguir la evolución del episodio meteorológico a través de los canales oficiales y evitar situaciones de riesgo en las zonas más expuestas a las lluvias.