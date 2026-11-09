Alerta roja por lluvias extremas: hasta 120 litros por metro cuadrado en zonas próximas a Salamanca este martes

Protección Civil ha lanzado una alerta por riesgo extremo de lluvias en el sur de Ávila y el norte de Cáceres, dos zonas limítrofes con la provincia de Salamanca, donde se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 120 litros por metro cuadrado en doce horas.

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El aviso estará activo desde las 9:00 horas de este martes 10 de noviembre hasta las 00:00 horas, por lo que las autoridades piden extremar las precauciones ante la posibilidad de inundaciones y complicaciones en los desplazamientos.

Ante esta situación, Protección Civil recomienda tener localizadas zonas elevadas por si fuera necesario dirigirse a ellas, no atravesar tramos inundados y utilizar autovías y autopistas en caso de tener que viajar.

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