Denuncian la "supresión injustificada" del aparcamiento para ambulancias junto al centro de salud de San Juan

El sindicato UGT Salamanca denuncia la eliminación "sin explicación pública previa", de la zona de estacionamiento reservada para ambulancias situada en la avenida de Portugal, junto al centro de salud de San Juan.

Publicidad Publicidad

Según explican desde el sindicato, esta decisión municipal suprime un punto clave para el traslado diario de usuarios y dificulta de forma directa la operativa del transporte sanitario. "La medida afecta de gravedad a pacientes con movilidad reducida, personas mayores y enfermos que acuden a recibir tratamientos continuados o consultas programadas, para quienes cualquier barrera de acceso supone un obstáculo injustificable", denuncian.

Tal y como apuntan desde UGT, por esta medida el personal de ambulancias se ve obligado a maniobrar y buscar estacionamiento en una vía con alta densidad de tráfico, lo que retrasa los traslados y compromete la seguridad vial. “No es admisible que se tome una decisión que perjudica directamente a las personas más vulnerables sin ofrecer explicaciones ni alternativas viables”, señala en el sindicato.

Publicidad Publicidad

“El acceso a la atención sanitaria debe ser prioritario para el Ayuntamiento, y privar a este centro de salud de un espacio reservado para ambulancias degrada la calidad del servicio que reciben los usuarios”, agregan.