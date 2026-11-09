Guardiola carga contra Sánchez en Salamanca por el olvido de las infraestructuras y el castigo al medio rural

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha visitado Salamanca este lunes 9 de noviembre acompañada por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en una jornada en la que ambos dirigentes han puesto de manifiesto los lazos que unen a las dos comunidades autónomas y han reivindicado la necesidad de reforzar la colaboración entre sus territorios.

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Tras su encuentro, Guardiola ha participado a las 12:30 horas en una reunión con afiliados del Partido Popular en la sede provincial de la formación, acompañada por el presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo. Una cita en la que la dirigente extremeña ha centrado buena parte de su intervención en la situación política nacional, las reivindicaciones compartidas por ambas comunidades y la necesidad de un cambio al frente del Gobierno de España.

La presidenta extremeña ha aprovechado el encuentro para poner el foco en la cita electoral del próximo 29 de noviembre, que considera una oportunidad para abrir una nueva etapa política. "No solo nos jugamos la posibilidad de cambiar de Gobierno, sino de recuperar esa normalidad democrática institucional de nuestro país", ha afirmado.

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En este sentido, Guardiola ha defendido un modelo político alejado, a su juicio, de la confrontación y los escándalos. "Frente a esos que llevan todos estos años levantando muros, dividiendo a los españoles y echándonos a pelear a los unos con los otros, lo que defiende el Partido Popular es un proyecto que construya, que avance de la mano de toda la sociedad española", ha manifestado.

La dirigente ha puesto como ejemplo la gestión de los gobiernos autonómicos de Extremadura y Castilla y León, que, según ha destacado, ofrecen "estabilidad y certezas a los ciudadanos", al tiempo que trabajan para aprobar presupuestos, fortalecer los servicios públicos y dinamizar la economía.

Uno de los asuntos en los que más ha incidido Guardiola ha sido el trato que, en su opinión, reciben ambas comunidades por parte del Ejecutivo central. La presidenta extremeña ha denunciado la falta de inversiones y el rechazo a infraestructuras que considera fundamentales para el desarrollo territorial, como la recuperación del Tren Ruta de la Plata.

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También ha criticado el modelo de financiación autonómica, al entender que perjudica especialmente a territorios como Extremadura y Castilla y León. "Prestar los servicios públicos básicos esenciales en territorios rurales cuesta mucho más y los ciudadanos que viven en nuestros pueblos no pueden ser ciudadanos de segunda", ha advertido.

En su intervención, Guardiola ha defendido que el medio rural debe contar con las mismas oportunidades y servicios que el resto del territorio, una reivindicación que ha compartido con Mañueco durante el encuentro.

La presidenta extremeña ha cerrado su discurso apelando a la necesidad de un cambio político en España y ha respaldado expresamente el proyecto nacional del Partido Popular encabezado por Alberto Núñez Feijóo, al que ha definido como "una persona responsable, un buen gestor y una persona que respeta a las instituciones, a las comunidades autónomas, a la verdad y al rigor".

Mañueco reclama más inversiones y una apuesta decidida por el Tren Ruta de la Plata Por su parte, Alfonso Fernández Mañueco ha agradecido la presencia de María Guardiola en Salamanca y ha destacado los numerosos puntos en común que comparten Castilla y León y Extremadura, especialmente en cuestiones relacionadas con las infraestructuras, el campo y la defensa del medio rural.

El presidente autonómico ha coincidido con Guardiola en las críticas al Gobierno central por el déficit de inversiones y el abandono de determinadas infraestructuras ferroviarias. Asimismo, ha puesto sobre la mesa las necesidades de agricultores y ganaderos, reclamando una defensa de la Política Agraria Común y unas condiciones de competencia justas para las explotaciones.

"Necesitamos que desde el Gobierno de España se defienda a los agricultores y ganaderos, se defienda a la política agraria común y se garantice la modernización de las explotaciones", ha señalado.

Mañueco también ha defendido un Ejecutivo nacional que apueste por los servicios públicos, la seguridad y el crecimiento económico. En este sentido, ha respaldado la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de reducir la presión fiscal sobre familias y empresas como vía para favorecer la creación de empleo.

En clave provincial, el presidente de la Junta ha reclamado avances en las comunicaciones entre ambos territorios, con especial atención a la A-66 y al Tren Ruta de la Plata. Sobre esta última infraestructura, ha insistido en que el Gobierno de España "puede hacer mucho más" para impulsar su recuperación.

Carbayo destaca los vínculos entre Salamanca y Extremadura El dirigente salmantino también ha puesto en valor el respaldo de la Junta de Castilla y León a proyectos empresariales vinculados a los sectores tecnológico y logístico, así como las políticas de vivienda impulsadas desde el Ejecutivo autonómico.

Carbayo ha aprovechado además su intervención para cargar contra Pedro Sánchez, al que ha calificado como "el peor presidente que ha tenido España, pero además para Salamanca, el peor presidente que ha tenido Salamanca".

El presidente provincial del PP ha defendido que la provincia necesita un Gobierno central que respalde las iniciativas de desarrollo y complemente el trabajo que, según ha señalado, realiza actualmente la Junta de Castilla y León.