El sello del Centenario de la Escuela de Salamanca ya tiene fecha de venta

El sello que Correos emitirá con motivo del V Centenario de la Escuela de Salamanca ya tiene fecha de venta, según anuncia el Boletín Oficial del Estado. El sello, que se emite bajo la serie de ‘Efemérides’, será vertical, con medida 28,8 x 40,9 mm y con un valor postal de 2,65 euros.

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Se emitirán un total de 65.000 sellos en pliegos de 25 y podrán comprarse a partir de este jueves, 12 de noviembre.

Con este sello conmemorativo, Correos rinde homenaje a una escuela de pensamiento que trascendió fronteras y generaciones y recuerda que algunas de las ideas que transformaron el mundo comenzaron a formularse en las aulas de Salamanca.

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La Escuela de Salamanca protagonizó una de las corrientes intelectuales más influyentes de la historia y una aportación decisiva de España al pensamiento universal. Su origen se sitúa en 1526, cuando el dominico Francisco de Vitoria asumió la Cátedra de Prima de Teología de la Universidad de Salamanca. Desde sus aulas comenzó a tomar forma una nueva manera de reflexionar sobre el ser humano, la justicia, el poder y las relaciones entre los pueblos.

En plena expansión del mundo conocido, los maestros salmantinos se atrevieron a plantear preguntas extraordinariamente modernas. Defendieron la dignidad inherente a toda persona, cuestionaron la legitimidad de las guerras de conquista y reivindicaron los derechos de los pueblos indígenas de América, anticipando principios esenciales de los derechos humanos.

Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Francisco Suárez y otros pensadores contribuyeron a establecer los fundamentos del Derecho Internacional moderno: un orden de principios comunes capaz de regular las relaciones entre las naciones y de poner límites al ejercicio del poder.