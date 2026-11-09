La neuropsicóloga salmantina que ahonda en las habilidades del papel y el lápiz para frenar la demencia

“Recibir este galardón supone una enorme satisfacción, tanto personal como profesional. Una tesis doctoral implica años de trabajo, esfuerzo, aprendizaje y también momentos de incertidumbre, por lo que recibir un reconocimiento de estas características es algo muy importante para mí”. Tras estas palabras se encuentra Paula Prieto, alumni y profesora ayudante de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca.

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Tal y como detalla, su interés por la neuropsicología apareció durante sus estudios del Grado en Psicología, cuando descubrió “la estrecha relación que existe entre el funcionamiento cerebral y nuestros procesos cognitivos, emocionales y conductuales”. Esta curiosidad invitó a Paula a llevar a cabo su pormenorizada tesis doctoral, enmarcada bajo el título 'Rendimientos neuropsicológicos del Test del Reloj Versión Cacho en población adulta', con la que la salmantina ha recibido el segundo premio de la XIX edición de los Premios Lafourcade.

Pero, ¿en qué se centra esta pormenorizada investigación? A pesar de que el título del trabajo puede ofrecer alguna pista, Paula Prieto deja claro que su tesis doctoral persigue la detección precoz del deterioro cognitivo de la población adulta, un asunto que ve esencial: “Que se reconozca de esta manera un trabajo como este es un motivo de orgullo, porque pone de manifiesto la importancia de seguir avanzando en este ámbito”, añade la salmantina.

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Un trabajo en torno a una prueba: el Test del Reloj versión Cacho El trabajo se enfoca en un tema que, según explica Paula Prieto, surge de su interés por el envejecimiento cognitivo y, especialmente, por la necesidad de mejorar las herramientas utilizadas en la detección temprana de posibles alteraciones cognitivas: “En la práctica neuropsicológica contamos con diferentes instrumentos de evaluación, pero no todos funcionan de la misma manera en todas las personas”.

Ahondando en la búsqueda de este objetivo, surge la prueba en la que se basa la tesis: el Test del Reloj versión Cacho. Este examen, según explica Prieto, se trata de una prueba de evaluación neuropsicológica que, como su nombre indica, consiste en pedir a una persona que dibuje un reloj con todos sus números y coloque las agujas marcando una hora determinada.

“Aunque pueda parecer una tarea muy sencilla, para realizarla correctamente necesitamos poner en marcha diferentes capacidades cognitivas”, explica la salmantina, añadiendo que la versión de Cacho contempla tanto la realización del reloj mediante la imaginación como su copia a partir de un modelo. “Esto aporta mucha más información, ya que cada forma de realizarlo implica unos procesos cognitivos diferentes”, concluye.

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Una primera exploración “rápida, sencilla y poco invasiva” En cuanto a la utilidad de este test, Paula Prieto asegura que esta prueba permite realizar una primera exploración del funcionamiento cognitivo de una persona de forma “rápida, sencilla y poco invasiva”. Los mayores beneficiarios de la utilización de este método, tal y como añade la salmantina, son las personas mayores: “Identificar posibles dificultades cognitivas en sus fases iniciales puede facilitar una evaluación más completa y una intervención temprana”, explica, añadiendo que estas pueden girar en torno a los deterioros cognitivos leves o las demencias.

Aun así, Prieto aclara que un resultado alterado no significa necesariamente que una persona presente alguna de estas condiciones. En este sentido, es importante aclarar un límite esencial: el Test del Reloj, por sí mismo, no permite establecer un diagnóstico clínico. “Se trata de una herramienta de cribado que ayuda a identificar posibles señales de alteración cognitiva que deben estudiarse posteriormente mediante una evaluación más exhaustiva”, concluye Prieto.

Una pormenorizada investigación con una gran recompensa Una vez conocida la prueba principal en la que se basa la tesis doctoral de Paula Prieto, cabe ahondar en el proceso de investigación. Tal y como explica la salmantina, su tesis se centró en analizar el rendimiento neuropsicológico en el Test del Reloj Versión Cacho y estudiar su utilidad como herramienta de evaluación cognitiva, prestando especial atención a la influencia de diferentes variables sociodemográficas.

Así, el objetivo del trabajo, realizado bajo el seguimiento de los directores de tesis Antonio Sánchez Cabaco y Rosalía García, se centraba en analizar cómo influían variables como la edad, el sexo y el nivel educativo en el rendimiento de la prueba. Para ello, se trabajó con una muestra de 498 personas de entre 55 y 97 años, a las que se administraron diferentes instrumentos de evaluación neuropsicológica. Además del Test del Reloj, Prieto añade que se utilizaron otras pruebas que permitieron estudiar la relación entre sus resultados y el funcionamiento cognitivo general.

En este sentido, la realización de este trabajo llevó consigo una serie de etapas. En primer lugar, se realizó una revisión de la literatura científica para conocer qué se había investigado previamente sobre el Test del Reloj. Posteriormente, se definieron los objetivos y se diseñó la metodología del estudio, seleccionando los instrumentos de evaluación y estableciendo los criterios de participación.

Una vez realizados todos los preparativos, llegó el momento de la recogida de datos, que implicó evaluar a cerca de 500 personas mediante diferentes pruebas neuropsicológicas. Más adelante, con los datos ya registrados, se llevó a cabo el análisis apropiado para esclarecer las propiedades del test, las relaciones entre las distintas variables y su utilidad para él. “Ha sido un proceso largo y exigente, pero también enormemente enriquecedor desde el punto de vista científico y personal”.

Una investigación que contribuye a construir una forma de valuación neuropsicológica "más precisa e individualizada" “Contribuir a una evaluación neuropsicológica más precisa e individualizada”. Con esta reflexión, Paula Prieto sintetiza la que es, a su parecer, una de las mayores aportaciones de esta investigación, que trajo consigo una serie de descubrimientos y conclusiones.

En primer lugar, el trabajo descubrió que tanto la edad como el nivel educativo influyen significativamente en el rendimiento, siendo la escolarización uno de los factores más relevantes: “Esto significa que una puntuación baja no debe interpretarse automáticamente como un indicio de deterioro cognitivo, ya que puede estar condicionada por otras variables”.

Además, durante la investigación también se observó, según explica, que algunos componentes de la prueba aportan información particularmente relevante para identificar posibles dificultades cognitivas. Entre estos elementos se encuentra, especialmente, la correcta colocación de las agujas a la hora de dibujar el reloj.