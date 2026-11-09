Salamanca organiza una ruta ambiental por sus ‘bosques savios’ para comprobar el crecimiento de casi 900 olmos resistentes a la grafiosis

El Ayuntamiento de Salamanca, a través del programa ‘VoluntaS’ de la Agencia Municipal de Voluntariado, continúa impulsando diversas iniciativas de formación dirigidas a canalizar la solidaridad de la ciudadanía en múltiples ámbitos de acción social y comunitaria. En esta ocasión, la entidad ha programado una nueva jornada de voluntariado ambiental orientada a la concienciación y al cuidado del entorno natural urbano.

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La actividad tendrá lugar el próximo 14 de noviembre, en horario de 10:30 a 13:30 horas, y comenzará con la salida del grupo desde el Parque Elio Antonio de Nebrija. Los asistentes realizarán un itinerario guiado a través de los denominados ‘bosques savios’ de la ciudad para evaluar y comprobar sobre el terreno el correcto desarrollo y crecimiento de los ejemplares de olmo plantados en los últimos años.

Estos espacios albergan cerca de 900 olmos obtenidos a partir de ejemplares cuya inmunidad y resistencia frente a la enfermedad de la grafiosis ha sido previamente probada. La iniciativa, en marcha desde el año 2019, busca recuperar una variedad arbórea autóctona que ha ido desapareciendo de amplias zonas de la Península Ibérica como consecuencia de esta patología vegetal.

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Entre los emplazamientos clave donde se han integrado estos árboles destacan el Bosque de Escolares en Salas Bajas, el Bosque de Mayores en la Vaguada de la Palma, el Bosque del Personal Sanitario junto al Hospital Universitario, el Bosque de la Universidad en La Platina, el Bosque de la Cultura junto a la Iglesia Nueva del Arrabal, el Bosque del Deporte junto al campo de fútbol de La Salud y el Bosque de la Inclusión en el barrio Prosperidad.