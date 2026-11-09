El mercado laboral de Salamanca continúa mostrando signos de avance en el tercer trimestre del año. Según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la provincia salmantina alcanzó los 97.581 trabajadores asalariados al cierre de septiembre, lo que supone un incremento del 1,3 por ciento con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

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Este comportamiento positivo del empleo en la provincia viene respaldado por la dinamización del tejido productivo salmantino. Salamanca contabilizó 10.177 empresas cotizantes a la Seguridad Social, registrando un ascenso del 0,7 por ciento interanual. Esta evolución sitúa a la provincia entre las demarcaciones autonómicas donde más creció el número de compañías con asalariados, únicamente por detrás de Segovia y Soria, contrastando con las caídas sufridas en territorios vecinos como León o Palencia.

El repunte de la ocupación asalariada y del tejido empresarial en Salamanca se enmarca en un contexto global autonómico caracterizado por el cambio de tendencia en las modalidades contractuales. En el conjunto de Castilla y León, el volumen total de ocupados asalariados ascendió a 751.302 personas (un 1,5 por ciento más), si bien la figura del contrato fijo discontinuo experimentó un retroceso generalizado del 7,2 por ciento hasta situarse en 36.363 trabajadores. Por el contrario, la contratación temporal aumentó un 1,6 por ciento en la Comunidad (106.970 asalariados), mientras que el resto de contratos indefinidos creció un 2,1 por ciento, alcanzando los 607.969 ocupados.

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