La paz y la cooperación internacional como pilares del nuevo modelo de gobernanza mundial, a debate en Salamanca Forum 

La necesidad de recuperar el compromiso internacional con la paz, reforzar la cooperación entre países y situar a las personas en el centro de las decisiones globales ha protagonizado la última mesa de debate de Salamanca Forum 2026. Representantes diplomáticos, políticos, institucionales y académicos han analizado los desafíos de un nuevo orden mundial marcado por la multipolaridad, la transformación tecnológica y los cambios demográficos, reivindicando la vigencia del pensamiento de Francisco de Vitoria cinco siglos después.

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La sesión, moderada por Raúl Sánchez, ha reunido a Miguel Ángel Moratinos, alto representante de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones; Yao Jing, embajador de la República Popular China en España; Dolors Montserrat, eurodiputada, secretaria general del Partido Popular Europeo y vicepresidenta del Grupo del PPE; Ehab Badawy, embajador de Egipto en España; Steven Guanpeng Dong, vicepresidente de la Asociación China de Relaciones Públicas; Awad AlKhalaf, de Al Qasimia University; e Ismail Ghafar, de la Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport. También ha participado Lluís Serra Majem, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

En la apertura, Raúl Sánchez ha recordado que Francisco de Vitoria sentó hace quinientos años las bases del derecho internacional al reflexionar sobre las relaciones entre los pueblos en un mundo que estaba experimentando profundas transformaciones. Un legado que mantiene su actualidad ante una pregunta fundamental: cómo construir mecanismos de gobernanza compartida en un escenario internacional cambiante, en el que ningún país puede afrontar por sí solo los grandes desafíos.

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Por su parte, Miguel Ángel Moratinos ha reivindicado la figura de Francisco de Vitoria como un auténtico visionario, capaz de anticipar la necesidad de establecer principios para responder a los desafíos de un nuevo orden mundial. El alto representante de Naciones Unidas ha establecido un paralelismo entre aquella transformación histórica y el actual escenario multipolar, en el que China, Asia, América Latina y Occidente deben encontrar nuevas fórmulas de equilibrio y convivencia.

En este contexto, ha defendido la creación de espacios internacionales de diálogo en los que todos los actores puedan participar, intercambiar perspectivas y alcanzar entendimientos. Moratinos ha identificado tres grandes desafíos para el futuro de la humanidad: la paz, el desarrollo sostenible y la inteligencia artificial.

China y la Unión Europea El embajador de la República Popular China en España, Yao Jing, ha defendido un modelo de gobernanza mundial fundamentado en la equidad, el respeto a la soberanía de los Estados y el derecho internacional. Durante su intervención, ha reivindicado el papel de Naciones Unidas como institución esencial para el multilateralismo y ha reclamado que los organismos internacionales refuercen su capacidad de actuación para trasladar sus principios a medidas concretas.

Por su parte, Dolors Montserrat ha reivindicado el papel de la Unión Europea como referente internacional en la defensa de la paz, la libertad, la soberanía y los derechos humanos, calificándola como una de las principales innovaciones políticas de la historia. La eurodiputada ha defendido que Europa debe responder a los desafíos internacionales con poder, rapidez y escala, tres conceptos que ha presentado como fundamentales para mantener su capacidad de actuación en un escenario geopolítico cambiante. Como ejemplo de cooperación, ha recordado la respuesta europea a la pandemia, destacando el papel de sus sistemas sanitarios, la elevada esperanza de vida del continente y su compromiso con la lucha contra el cambio climático.

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Salamanca Forum

Egipto El embajador de Egipto en España, Ehab Badawy, ha reivindicado la diversidad cultural de su país, marcada por su identidad africana, árabe y mediterránea, y ha defendido la convivencia pacífica como una necesidad fundamental para las sociedades contemporáneas. Badawy también ha reflexionado sobre los valores occidentales, que ha reconocido como una referencia para el mundo, aunque ha advertido de la distancia que, en determinadas circunstancias, puede existir entre esos principios y su aplicación.

En relación con la inteligencia artificial, ha destacado su extraordinario potencial como creación humana, pero ha expresado su preocupación por las consecuencias económicas y sociales que puede provocar, especialmente en el ámbito laboral. Como ejemplo, ha explicado que Egipto necesita generar aproximadamente 1,2 millones de puestos de trabajo cada año para mantener el equilibrio económico y social. En este contexto, ha alertado de las dificultades adicionales que la automatización y la inteligencia artificial podrían plantear para alcanzar ese objetivo.

La confianza institucional, la ética y la educación, claves para afrontar los desafíos globales Steven Guanpeng Dong, vicepresidente de la Asociación China de Relaciones Públicas, ha situado la confianza ciudadana como uno de los elementos fundamentales de una gobernanza internacional eficaz. Durante su intervención, ha advertido de que contar con grandes negociadores y objetivos ambiciosos resulta insuficiente si las instituciones no consiguen generar confianza entre las personas a las que representan.

Por su parte, Awad AlKhalaf, de Al Qasimia University, ha subrayado que la sostenibilidad no puede reducirse a sus dimensiones económica y medioambiental, sino que debe entenderse también como una cuestión de ética y responsabilidad humana.

En esta misma línea, Ismail Ghafar, de la Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport, ha destacado la importancia de preparar a las sociedades y a los mercados para afrontar los desafíos futuros, reforzando su resiliencia y capacidad de adaptación. Ghafar ha defendido una formación que incorpore la empatía como competencia esencial y ha reivindicado la educación de las nuevas generaciones como una herramienta para construir un futuro basado en la paz y la convivencia.

África, protagonista de los grandes cambios demográficos del siglo XXI El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra Majem, ha introducido en el debate el papel estratégico de África ante las transformaciones demográficas que marcarán las próximas décadas. Serra Majem ha destacado que el continente africano está llamado a convertirse en uno de los grandes protagonistas del siglo XXI. Según las proyecciones demográficas expuestas durante su intervención, en los próximos veinte años una de cada cuatro personas vivirá en África y el continente concentrará el 40 % de la población mundial menor de edad.

El rector ha contrastado esta evolución con el envejecimiento progresivo de Europa y ha señalado que la juventud de la población africana representa una oportunidad extraordinaria para el desarrollo económico, la cooperación y el intercambio de conocimiento. No obstante, ha advertido de que este crecimiento también plantea importantes desafíos en materia de empleo, educación, sanidad y sostenibilidad, que requerirán respuestas coordinadas y una planificación a largo plazo.

El legado de Francisco de Vitoria ante los desafíos del siglo XXI

La última mesa de Salamanca Forum 2026 ha puesto de manifiesto la vigencia de los principios humanistas de la Escuela de Salamanca para reflexionar sobre las relaciones internacionales y los desafíos del mundo contemporáneo.

Desde diferentes perspectivas geográficas e institucionales, los participantes han coincidido en destacar la importancia de la paz, el diálogo y la cooperación como condiciones necesarias para afrontar las transformaciones políticas, económicas, tecnológicas y sociales. El debate ha abordado también la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones, garantizar un desarrollo responsable de la inteligencia artificial y anticiparse a los cambios demográficos, sin perder de vista la dignidad humana.