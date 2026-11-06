UPSA Emprende, una iniciativa para impulsar el emprendimiento universitario de la mano de la Pontificia y el Ayuntamiento de Salamanca

La Universidad Pontificia de Salamanca ha inaugurado este viernes la tercera edición de UPSA Emprende, un programa dirigido a fomentar el emprendimiento entre sus estudiantes y ayudarles a transformar sus ideas de negocio en proyectos viables. La iniciativa, integrada en el CUI 2026-2027, se estructura en dos subprogramas, UPSA Emprende – Explora y UPSA Emprende – Acelera, adaptados al grado de madurez de las propuestas emprendedoras.

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La principal novedad de esta edición es la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca, a través de Salamanca Tech, que permitirá reforzar la conexión de los proyectos participantes con el ecosistema emprendedor y empresarial de la ciudad, así como facilitar el acceso a recursos, espacios, financiación y contactos con empresas y profesionales. Esta colaboración también busca favorecer la continuidad de los proyectos una vez finalizado el programa y apoyar su posible implantación en Salamanca.

Durante la apertura institucional, la vicerrectora de Investigación y Transferencia, Ana María Fermoso, ha destacado: “Con esta tercera edición queremos seguir despertando el espíritu emprendedor de nuestros estudiantes y dar un paso más consiguiendo que sus ideas se conviertan en empresas reales, que el talento se quede en Salamanca y que cada vez sean más las startups que lleven con orgullo la marca UPSA. En este sentido, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca, “fundamental para consolidar un tejido empresarial innovador en nuestra ciudad”, así como, “el compromiso y la generosidad de los emprendedores que como mentores acompañan y guían a nuestros estudiantes

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Por su parte, el concejal de Promoción Económica, Comercio, Mercados y Juventud, César Luis Gómez-Barthe, ha subrayado: “El Ayuntamiento está apostando por acompañar e impulsar al emprendedor desde las fases iniciales de su proyecto y no se puede encontrar un punto de partida más puro que las ideas que se gestan en las aulas de nuestras universidades”. El edil mencionó algunas de las infraestructuras que forman parte del ecosistema Salamanca Tech, como la incubadora de empresas Abioinnova o el Centro de Emprendimiento y Formación Tormes+.

Por último, Emilio Galán Martín, coordinador del programa y cofundador de BEONx, ha destacado que “quienes participamos como mentores conocemos de primera mano el impacto que tiene el emprendimiento en Salamanca, tanto en la creación de empleo cualificado como en la capacidad de retener el talento que se forma aquí”. En este sentido, ha añadido: “Nos ilusiona poner nuestra experiencia al servicio de los universitarios que tienen la inquietud de emprender y de transformar la ciudad. Nuestro papel es acompañarles, ayudarles a evitar errores que nosotros ya cometimos y demostrarles que desde Salamanca se pueden construir proyectos con proyección nacional e internacional”.

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Dos itinerarios para impulsar proyectos emprendedores La sesión inaugural, titulada Inspiración para emprender: casos de éxito, se ha celebrado en el Hub de Innovación de la UPSA y constituye el punto de partida de un itinerario formativo que combina sesiones teóricas y prácticas, mentorías personalizadas y actividades de intercambio de experiencias y resolución de dudas.

El programa, dirigido a estudiantes de 2.º, 3.º y 4.º curso de grado, máster y doctorado, así como egresados de la UPSA que hayan formado parte de alguna de las ediciones anteriores de UPSA Emprende, se divide en dos itinerarios. UPSA Emprende – Explora está dirigido a estudiantes con ideas de negocio incipientes, mientras que UPSA Emprende – Acelera se orienta a proyectos con un mayor grado de madurez cuyos participantes hayan tomado parte en actividades de emprendimiento de la Universidad durante el curso anterior.

A lo largo de las siguientes sesiones, los participantes abordarán cuestiones fundamentales para desarrollar sus iniciativas, como la definición y validación del modelo de negocio, los aspectos legales, la innovación tecnológica, el marketing y las ventas, la atención al cliente, las ayudas y los recursos disponibles para emprender y la búsqueda de financiación. El programa culminará con un Demo Day, cuya fecha está pendiente de confirmación.

Cada equipo contará, además, con un mentor que le acompañará durante el desarrollo del proyecto y le ayudará a identificar necesidades y oportunidades de mejora.

Conexión con el ecosistema emprendedor de Salamanca La colaboración con Salamanca Tech permitirá complementar la formación y las mentorías con oportunidades de contacto con empresas y profesionales, acceso a recursos del entorno tecnológico y orientación para la puesta en marcha de los proyectos. De este modo, UPSA Emprende busca no solo impulsar la adquisición de competencias emprendedoras, sino también favorecer que las iniciativas surgidas en el ámbito universitario puedan desarrollarse y consolidarse en la ciudad . . Además, en el programa se seguirá trabajando para tejer nuevas redes de contactos y colaboración con el resto de entidades locales, regionales o nacionales

Entre los objetivos del programa se encuentran fomentar el emprendimiento como alternativa profesional, promover competencias como la creatividad, el liderazgo, el trabajo en equipo y la comunicación, y apoyar la creación de empresas vinculadas a la marca Start-Up de la UPSA.