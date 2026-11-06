La Guardia Civil desmantela una red que estafaba por internet suplantando a dos desguaces de Salamanca

La Guardia Civil de Salamanca ha desmantelado una red criminal asentada en Murcia que estafaba a compradores de toda España mediante la venta ficticia de recambios de vehículos por internet. La operación, denominada 'Dialysi', se ha saldado con 12 personas investigadas y 46 perjudicados en distintas provincias, según ha informado el instituto armado.

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La investigación comenzó tras las denuncias de los responsables de dos desguaces legales de Salamanca, que descubrieron que estaban utilizando su identidad comercial, CIF y logotipos sin autorización para publicar anuncios fraudulentos en plataformas de compraventa.

Los delincuentes aprovechaban la reputación de estos negocios para ganarse la confianza de los compradores, que abonaban las piezas anunciadas sin llegar a recibirlas. Una vez efectuado el pago, los estafadores interrumpían cualquier comunicación con las víctimas, que terminaban reclamando directamente a los establecimientos salmantinos.

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Facturas falsas y pagos por Bizum Los integrantes de la organización publicaban anuncios con precios muy competitivos y enviaban facturas proforma falsificadas con datos mercantiles reales de los desguaces para aparentar legitimidad.

Los pagos se realizaban mediante transferencias bancarias o Bizum a cuentas de colaboradores que cedían sus datos a cambio de posibles contraprestaciones económicas. Además, utilizaban tarjetas SIM contratadas irregularmente en locutorios mediante identidades falsas o documentación de terceras personas para dificultar su localización.

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Registros en dos locutorios de Murcia La investigación fue desarrollada por el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Salamanca y, tras varios meses de pesquisas, permitió localizar el núcleo operativo de la trama en la Región de Murcia.

En la fase final, los agentes realizaron, con autorización judicial, inspecciones en dos locutorios de la localidad de El Palmar. En uno de ellos detectaron la ausencia de registros de control en la contratación de las líneas telefónicas utilizadas para cometer los fraudes.

La operación se ha saldado con 12 personas investigadas por presuntos delitos de estafa, usurpación de identidad y falsedad documental. Además, la Guardia Civil ha identificado a otros integrantes de la organización, algunos de ellos en prisión por otras causas, en el extranjero o en paradero desconocido.