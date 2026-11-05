Dos personas atrapadas tras el vuelco de dos vehículos en la A-66, a la altura de Pizarral

Dos personas han resultado heridas tras un accidente de tráfico ocurrido sobre las ocho y media de la tarde de este jueves en la A-66, a la altura de Pizarral.

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El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León informa de que hay dos personas que se encuentran atrapadas en dos vehículos que han volcado sentido Cáceres en el kilómetro 384.

Los heridos están conscientes, según las primeras informaciones, y se trata de un hombre de unos 65 años y una mujer de la que se desconoce la edad.

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En los trabajos de rescate han participado dotaciones de bomberos de la Diputación de Salamanca, de los parques de Béjar, Guijuelo y Villares de la Reina, que han logrado sacar a las dos personas pasadas las nueve y media de la noche.

Sacyl ha enviado recursos sanitarios hasta el lugar, donde también se encuentra la Guardia Civil de Tráfico. La vía se cortó durante el tiempo en el que estuvieron actuando los servicios de emergencias, lo que causó atascos en la zona.