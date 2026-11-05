Sira Rego tilda de "mecanismo de salud democrática" la dimisión de Óscar Puente tras el accidente de Urda

La ministra de Juventud e Infancia del Gobierno de España, Sira Rego, ha acudido este jueves 5 de noviembre a la capital del Tormes con un objetivo: firmar la Declaración sobre IA e Infancia, que plantea diez compromisos para proteger a la infancia en la era digital. Tras la finalización del acto de presentación y firma de la declaración, Rego ha definido de “mecanismo de salud democrática” la reciente dimisión del exministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario ocurrido en el municipio toledano de Urda el pasado 28 de octubre.

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En este sentido, Rego ha calificado de “muy decente” la manera de actuar de Óscar Puente: “Ha actuado como se tiene que actuar en este momento. Creo que frente a una tragedia de esta envergadura toca hacerse cargo del dolor de las familias y de lo que ha sucedido, toca ser responsables”, ha añadido. Asimismo, la ministra de Juventud e Infancia ha aclarado la importancia de “distinguir entre distintos niveles de responsabilidad”: “Que los responsables políticos asumamos la responsabilidad política frente a determinados eventos es un ejercicio muy sano”.

“Es un mecanismo de salud democrática que habla bien de quien asume la responsabilidad. El primer paso para comenzar a reparar consiste también en ponerse a un lado y asumir que cuando hay eventos de esta naturaleza toca poner el cargo a disposición y dimitir”, ha añadido la ministra Sira Rego, por lo que ha concluido que “óscar Puente lo ha hecho bien”.

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En relación a las tareas actuales, ha afirmado que “ahora toca seguir trabajando”: “Toca seguir reparando, toca seguir haciéndonos cargo de lo que hay y asegurando todas las garantías posibles de un sistema público de transportes que es un derecho para los ciudadanos y ciudadanas de este país”.

"Tolerancia cero con la corrupción” Por último, ha mostrado "tolerancia cero" con la corrupción al ser preguntada por las detenciones realizadas en las últimas horas por la UCO en relación por el 'caso Koldo'. "La justicia tiene que investigar, los corruptos tienen que pagar, esto para mí es algo fundamental", ha subrayado.

Rego ha recordado que proviene de un espacio político que "siempre" ha sido "muy contundente con la corrupción". "Somos la organización que normalmente denuncia y pone las denuncias, por tanto, cero tolerancia con la corrupción y cero tolerancia también con quienes están de alguna manera acordando con corruptos para golpear a gobiernos", ha zanjado.