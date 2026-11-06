Atascos en el acceso a Salamanca por el operativo de seguridad durante la visita de António Guterres

La ciudad de Salamanca ha ralentizado su ritmo este viernes por el operativo especial de seguridad y tráfico montado por la visita de António Guterres a la ciudad para recibir el Honoris Causa de la Universidad de Salamanca .

Varios controles en las rotondas de acceso a la capital salmantina desde la A-50 que conecta Madrid con Salamanca han obligado a ralentizar el tráfico, lo que se ha agudizado con la hora punta del mediodía provocando atascos en zonas como el Puente Felipe VI , paseo del Tormes y paseo de Canalejas.

El secretario general de la ONU ha sido protagonista de la jornada en la capital salmantina para recibir la distinción de la USAL en un acto en el que ha estado acompañado de diversas autoridades como António José Seguro, presidente de la República Portuguesa; Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia; Miguel Ángel Moratinos, Alto Representante de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones; Francisco García Pascual, secretario General de Universidades; Nicanor Sen Vélez, delegado del Gobierno de Castilla y León; Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León; Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca o el presidente del Consejo Social de la USAL, Ignacio Galán, entre otros.