Una "corazonada" protagoniza el anuncio de la Lotería de Navidad 2026 e impulsa el sentido de compartir

Este viernes se ha presentado la tradicional campaña del Sorteo Extraordinario de Navidad y se ha dado a conocer el vídeo de la lotería, con un mensaje muy especial.

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Una "corazonada" protagoniza este anuncio que impulsa el sentido de compartir, donde el personaje principal es Edu, un joven al que le toca pasar por quirófano para ser intervenido de corazón. Gracias a un donante de órganos volvió a renacer y a valorar las pequeñas cosas que nos rodean en el día a día, esas que las prisas no nos dejan ni apreciar, ni disfrutar.

Aprender a ver la vida desde otra persperctiva impulsó a Edu a compartir el último décimo que compró para el sorteo del 22 de diciembre, por una "corazonada", en una administración con una mujer que iba justamente a por ese número al ser el que siempre había comprado su hermano fallecido recientemente.

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“La Lotería de Navidad está impregnada de los valores tan propios de la ciudadanía española: la generosidad, la capacidad de compartir o la esperanza”, ha señalado el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta Almendro.

Para el Sorteo de Navidad de 2026, que se celebrará el 22 de diciembre, se han puessto a la venta 205 millones de décimos.

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La emisión consta de 205 series (siete más que el año anterior) de 100.000 números cada una, ascendiendo a un total de 4.100 millones de euros. Como el 70 % de esta emisión se destinará a premios, el Sorteo de Navidad de este año repartirá 2.870 millones de euros (98 millones más que en 2025).

El“Gordo” de Navidad tiene un importe de 4 millones de euros por serie, mientras que el segundo premio asciende a 1.250.000 euros por serie y el tercero, 500.000 euros por serie.