Detenido por intento de estafa tras denunciar cargos en su tarjeta que había hecho él mismo

La Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto autor de delito de estafa tras haber realizado cuatro cargos fraudulentos con su tarjeta bancaria por un importe total de 1.300 euros, que posteriormente había denunciado en dependencias policiales. El detenido aseguraba en su denuncia que no había autorizado las operaciones y que la tarjeta bancaria había estado siempre en su poder.

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Los hechos ocurrieron el pasado mes de julio cuando el titular de la tarjeta y denunciante realizó tres reintegros por importes de 100 euros, 500 euros y 500 euros y otro más al día siguiente por importe de 200 euros. Todos se hicieron en un mismo salón de juegos de Salamanca.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada en días posteriores a la comisión de los hechos. El resultado de la misma se identificó del autor de los cargos fraudulentos, resultando ser el denunciante y propietario de la tarjeta utilizada.

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Asimismo, se pudo comprobar que el autor y denunciante había iniciado, días después de realizar él mismo los reintegros con su tarjeta bancaria, la reclamación en su entidad bancaria por cargos fraudulentos, solicitando la devolución del dinero presuntamente defraudado, que ascendía a 1.300 euros. Y varios días después, a primeros de agosto, se personó en dependencias policiales para realizar la denuncia.

El varón identificado como presunto autor de los hechos, una vez localizado fue detenido por un presunto delito de estafa, realizándose en dependencias policiales todos los trámites documentales pertinentes, siendo puesto a disposición de la Autoridad Judicial.