Fallece el hombre que estaba atrapado en uno de los vehículos volcados en la A-66, en Pizarral

El hombre de entre 60 y 65 años que había resultado herido en el accidente de tráfico ocurrido esta tarde en la A-66, a la altura de Pizarral ha fallecido, según ha confirmado el centro de emergencias 1-1-2 Castilla y León, pasadas las once de la noche.

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La otra persona que había resultado herida era una joven de 20 años que ha tenido que ser trasladada en UVI móvil hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Ambos tuvieron que ser excarcelados de los dos vehículos por los bomberos de la Diputación de Salamanca. En el operativo participaron bomberos del parque de Béjar, Guijuelo y Villares de la Reina.

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El 1-1-2 avisó también a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió dos UVI móviles, dos ambulancias de soporte vital básico y el equipo médico del centro de salud.