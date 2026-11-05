Herido un motorista tras chocar con una furgoneta en Salamanca

Un motorista de unos 50 años ha resultado herido este jueves tras colisionar con una furgoneta en la calle Wences Moreno, número 2, en Salamanca.

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Tal y como informan fuentes oficiales, el hombre se encontraba consciente a la llegada de los servicios de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y una ambulancia de Sacyl para atender al herido.

El Cuerpo Nacional de Policía también fue informado del accidente.

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