Detenido tras repostar 13 vehículos en dos gasolineras de Salamanca sin abonar más de 1.170 euros

La Policía Nacional ha detenido a un varón tras estafar a varias gasolineras de Salamanca. Para ello, utilizaba una tarjeta de una de las empresas en las que trabajó anteriormente, consiguiendo repostar en un total de 13 vehículos y efectuando esta acción en un total de 13 vehículos.

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Las autoridades nacionales han acusado al autor de un presunto delito de estafa, iniciando la investigación tras dos denuncias presentadas por dos gasolineras afectadas, donde además comunicaban que al haber repostado el combustible, el importe no era abonado finalmente.

En uno de los momentos en los que se estafó a una de las gasolineras, un total de siete vehículos consiguieron repostar por valor de 668,11 euros. Al intentar abonar el precio y al denegarse la operación, el varón firmó una asunción de deuda, manifestando que regresaría para realizar el pago más tarde, algo que nunca llegó a hacer.

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