Cortada la carretera Madrid en Santa Marta tras un accidente entre una moto y una furgoneta

Un hombre de 47 años ha resultado herido este miércoles tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera de Madrid, a su paso por Santa Marta de Tormes, en el que se han visto implicadas una motocicleta y una furgoneta.

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El siniestro ha provocado la movilización de los servicios de emergencia para atender al motorista, de 47 años, que ha resultado herido como consecuencia de la colisión. Tal y como informan a este medio, han cortado la calle de subida.

Hasta el lugar se han movilizado la Policía Local, Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias- Sacyl para hacerse cargo de de las actuaciones correspondientes.

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Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se ha producido el accidente ni sobre el alcance de las lesiones del afectado.