Una campana extractora quemada moviliza a los bomberos hasta un edificio de la carretera de Ledesma

La llamada por un incendio en el interior de una vivienda de la carretera de Ledesma ha movilizado a los servicios de emergencias poco después de las dos de la tarde de este miércoles 4 de noviembre.

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Desde el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León comunican que en el aviso recibido se indicaba que el fuego se había producido en la cocina de una de las viviendas del bloque número 100.

Bomberos Y Policía Local En La Carretera De Ledesma Por Un Incendio De Cocina. Andrea Mateos

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Fuentes de bomberos del Ayuntaniento de Salamanca ratifican esta información, especificando que el fuego se ha iniciado en una campana extractora y que no ha habido que lamentar personas heridas, por lo que el incidente ha quedado en un susto.