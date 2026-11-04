Una campana extractora quemada moviliza a los bomberos hasta un edificio de la carretera de Ledesma

La llamada por un incendio en el interior de una vivienda de la carretera de Ledesma ha movilizado a los servicios de emergencias poco después de las dos de la tarde de este miércoles 4 de noviembre.
Desde el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León comunican que en el aviso recibido se indicaba que el fuego se había producido en la cocina de una de las viviendas del bloque número 100.
Fuentes de bomberos del Ayuntaniento de Salamanca ratifican esta información, especificando que el fuego se ha iniciado en una campana extractora y que no ha habido que lamentar personas heridas, por lo que el incidente ha quedado en un susto.
Hasta el lugar se han movilizado dos camiones, una autobomba y una escala, y también se dio aviso a la policía que cortó parte de la vía y estuvo regulando el tráfico mientras intervenían los servicios de extinción de incendios.