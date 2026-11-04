Cuca Gamarra sitúa a Pedro Sánchez en el centro de la crisis ferroviaria y anuncia que el PP buscará su salida en las urnas el 29 de noviembre

La visita de Cuca Gamarra a Salamanca ha servido al Partido Popular para lanzar un nuevo ataque contra el Gobierno de Pedro Sánchez, con la crisis ferroviaria y la dimisión de Óscar Puente como principales argumentos. La vicesecretaria nacional de Regeneración Institucional ha comparecido junto al alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, en el entorno del Centro Municipal de Mayores del Trastormes.

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El encuentro también ha permitido a los populares reivindicar sus políticas dirigidas a las personas mayores. Carbayo ha destacado que Salamanca cuenta con tres centros municipales para este colectivo y ha cifrado en ocho millones de euros los recursos destinados a servicios como la teleasistencia, la ayuda y la comida a domicilio, que llegan a unos 9.000 usuarios.

El alcalde salmantino también ha puesto en valor programas como Salamanca Acompaña, con 400 usuarios activos, el servicio de lavandería a domicilio y las actividades formativas y deportivas que se desarrollan en los centros municipales. "Menos hablar y más poner estos recursos", ha defendido, reclamando además que el Estado asuma al menos la mitad del gasto en dependencia.

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Por su parte, Gamarra ha insistido en que el PP mantiene su compromiso con la actualización de las pensiones conforme al IPC y la sostenibilidad del sistema.

La dimisión de Puente no frena las críticas del PP La salida de Óscar Puente del Ministerio de Transportes ha centrado buena parte de las declaraciones políticas. Carbayo ha acusado al exministro de ignorar las reivindicaciones ferroviarias de Salamanca y ha asegurado que su marcha no soluciona el problema de fondo. "El cáncer sigue ahí. El cáncer es Pedro Sánchez", ha afirmado.

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Gamarra ha coincidido en responsabilizar al presidente del Gobierno de la situación del transporte ferroviario y ha asegurado que la dimisión de Puente responde al desgaste electoral del Ejecutivo. "A Puente lo han dimitido las encuestas, pero a Sánchez lo vamos a dimitir los españoles el 29 de noviembre en las urnas", ha manifestado.

La dirigente popular también ha denunciado el supuesto abandono de Salamanca en materia de infraestructuras. En concreto, ha señalado los proyectos ferroviarios pendientes, la pérdida de frecuencias y conexiones y el estado del firme de las autovías A-62 y A-66.

Gamarra ha cuestionado que, pese a las subidas de impuestos y los fondos europeos disponibles, la provincia continúe esperando inversiones que considera necesarias. Además, ha acusado al Gobierno de favorecer a determinados territorios por sus acuerdos parlamentarios, frente a otros como Salamanca.

Gamarra califica de "parche" el relevo en Transportes Preguntada por el nombramiento de Carlos Cuerpo como nuevo ministro de Transportes, Gamarra ha restado importancia al relevo y ha considerado que la legislatura está agotada. A su juicio, el cambio de titular no resuelve los problemas de fondo ni las responsabilidades políticas derivadas de los accidentes ferroviarios.