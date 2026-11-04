Susi se enfrenta a su primera gran prueba en ‘La Voz’: la salmantina entra en escena en las batallas de Mika

En televisión, como en el cine, hay momentos en los que una historia cambia de ritmo. Para Susi, la cantante salmantina que ha conseguido hacerse un hueco en ‘La Voz’, ese momento ha llegado. Este viernes, 6 de noviembre, la joven se enfrenta a las batallas del concurso musical, una nueva etapa en la que tendrá que demostrar que su paso por el programa va mucho más allá de una buena primera impresión.

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Después de conquistar al jurado durante las audiciones a ciegas y conseguir una plaza en el equipo de Mika, la artista se adentra ahora en una de las fases más exigentes del formato. Si las primeras actuaciones sirvieron para presentar su voz y despertar el interés de los coaches, las batallas pondrán a prueba su capacidad para competir y defender su identidad musical sobre el escenario.

El cambio de escenario también supone un giro en el relato de su trayectoria televisiva. Ya no se trata únicamente de convencer con una interpretación, sino de afrontar una competición en la que cada detalle puede marcar la diferencia. La elección del tema, la personalidad artística y la complicidad con el público adquieren ahora un protagonismo especial.

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La propia Susi ha sido la encargada de anunciar su participación a través de sus redes sociales, donde ha mostrado la ilusión con la que afronta este nuevo capítulo. "¡Estamos en las batallas de La Voz! Después de disfrutar de todas las audiciones a ciegas, por fin llegaron las batallas", ha compartido.

La cita llegará este viernes a las 22:00 horas en Antena 3. Será entonces cuando Susi vuelva a ocupar el escenario con el objetivo de superar esta nueva prueba y continuar escribiendo su historia en el concurso, esta vez bajo la dirección de Mika.

Por ahora, la salmantina ya ha conseguido superar el primer gran filtro. El siguiente capítulo está a punto de comenzar y su desenlace determinará si su aventura en ‘La Voz’ tiene todavía muchas escenas por delante.