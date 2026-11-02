La oleada de incendios continúa en Salamanca con un nuevo fuego en Macotera

Un nuevo incendio mantiene en alerta a los servicios de extinción en la provincia de Salamanca. Las llamas se han declarado a las 18:04 horas de este lunes, 2 de noviembre, en el término municipal de Macotera, en la comarca de Peñaranda de Bracamonte.

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El fuego continúa activo y ha obligado a movilizar dos medios para intervenir en la zona. Entre los efectivos asignados figuran agentes medioambientales y celadores, según los datos del operativo de incendios de la Junta de Castilla y León.

Por el momento, se desconoce el origen del fuego, cuya causa probable permanece bajo investigación. Los trabajos se centran también en la perimetración de las zonas afectadas, por lo que todavía no se ha determinado la extensión alcanzada por las llamas.

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La provincia de Salamanca ha vivido unas últimas horas de intensa actividad para los servicios de extinción de incendios, con varios fuegos registrados en distintos municipios entre este domingo y este mismo lunes.

Uno de los primeros avisos se produjo durante la jornada del domingo en Lagunilla, donde un incendio forestal declarado a las 14:07 horas obligó a movilizar hasta diez medios de extinción. El fuego pudo ser controlado a las 17:05 horas y ha afectado a 7,15 hectáreas de pasto y arbolado.

También durante la noche del domingo se declaró otro incendio en Linares de Riofrío. Las llamas comenzaron a las 22:01 horas en las inmediaciones de la carretera CM-BE-9 y requirieron la intervención de cinco medios, entre ellos una dotación de bomberos del parque de Béjar. El fuego quedó extinguido definitivamente a las 1:25 horas de este lunes.

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La actividad ha continuado durante este lunes. A las 10:45 horas se declaró un incendio en una vivienda de Endrinal, hasta donde se desplazaron efectivos de los parques de bomberos de Béjar y Guijuelo, además de agentes de la Guardia Civil.