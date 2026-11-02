Arde una vivienda en Endrinal: amplio despliegue de bomberos de Béjar y Guijuelo

Los servicios de emergencia trabajan en un incendio declarado en una vivienda de la localidad salmantina de Endrinal. El fuego se ha declarado a las 10:45 horas.

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Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de la Diputación de Salamanca de los parques de Béjar y Guijuelo, que trabajan en las labores de extinción del fuego.

Asimismo, agentes de la Guardia Civil se encuentran en la zona para atender el suceso.

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Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se ha originado el incendio, ni sobre los posibles daños materiales o personales.