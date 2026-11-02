Salamanca suspende este martes la recogida de basura por la festividad de San Martín de Porres

Los salmantinos tendrán que esperar para tirar la basura este martes, 3 de noviembre. El Ayuntamiento de Salamanca ha anunciado que el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos no funcionará durante toda la jornada con motivo de la festividad de San Martín de Porres, patrón de los trabajadores de limpieza.

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La interrupción comenzará a las 6:00 horas de este martes y se prolongará hasta las 6:00 horas del miércoles 4 de noviembre, cuando el servicio recuperará su funcionamiento habitual.

Ante esta situación, el Consistorio solicita la colaboración de los ciudadanos y recomienda evitar, en la medida de lo posible, depositar las bolsas de basura en los contenedores durante la noche de este lunes para prevenir acumulaciones innecesarias en las calles.

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