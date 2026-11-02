Salamanca participa en el impulso de la ciberseguridad de las administraciones locales con una nueva guía para trabajar en la nube

La Junta de Castilla y León ha presentado una Guía de Ciberseguridad en Cloud para Entidades Locales, una herramienta práctica destinada a reforzar la seguridad digital de ayuntamientos y diputaciones. Entre las entidades participantes en esta iniciativa figura el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Salamanca (REGTSA).

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La guía ha sido elaborada desde la Oficina de Apoyo al Smart Rural y se ha dado a conocer durante una jornada de trabajo dirigida a responsables y técnicos de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de las administraciones locales de Castilla y León.

El documento ofrece orientaciones para afrontar con garantías los procesos de transformación digital, especialmente en lo relacionado con la incorporación de servicios en la nube, la protección de datos y la continuidad de los servicios públicos.

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Durante el encuentro se han abordado cuestiones como la migración segura de aplicaciones a la nube, la gestión de identidades y accesos, la contratación de servicios tecnológicos y el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

La iniciativa se enmarca en el proyecto europeo IBERUS Smart Comunidad Digital Transfronteriza (IBERUS-SmartCDT), en el que participa REGTSA junto a la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial de la Junta, la Diputación de Valladolid y el Ayuntamiento de Ponferrada, además de varias entidades portuguesas.

El proyecto, incluido en el programa de cooperación transfronteriza Interreg España-Portugal 2021-2027 y cofinanciado con fondos FEDER, busca impulsar la modernización de las administraciones locales de ambos lados de la frontera mediante la tecnología, la digitalización de los servicios públicos y la capacitación digital de la ciudadanía.

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