El Ayuntamiento de Salamanca invierte más de un millón de euros en mejorar la eficiencia energética de la Biblioteca Torrente Ballester

El Ayuntamiento de Salamanca ha adjudicado por 1.051.099,99 euros las obras de mejora de la eficiencia energética y el confort térmico de la Biblioteca Municipal Torrente Ballester. La actuación busca modernizar las instalaciones de este centro cultural, que recibe cada año a más de 186.000 usuarios y acoge más de 500 actividades culturales.

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El proyecto contempla la renovación integral de las cubiertas superior y de la primera planta del edificio, inaugurado en 1999, con el objetivo de mejorar su impermeabilización y garantizar unas condiciones térmicas y acústicas más adecuadas para los usuarios.

Además, se llevarán a cabo trabajos de saneamiento en las zonas deterioradas del pavimento vinílico de la sala de lectura principal. Esta intervención permitirá mejorar la accesibilidad universal y reducir el riesgo de caídas y tropiezos.

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Uno de los principales ejes de la actuación será la sustitución de la actual instalación de climatización, con la que se pretende optimizar el rendimiento energético del inmueble y mejorar el bienestar de las personas que utilizan sus instalaciones.

El nuevo sistema incorporará un mecanismo de control telegestionable que permitirá modificar a distancia los parámetros y la programación de los distintos circuitos de calefacción. También facilitará la detección y resolución de posibles averías, así como el seguimiento histórico de los sensores instalados en las salas para ajustar el funcionamiento de los equipos y conseguir un mayor ahorro energético.

Una actuación dentro del plan CoNEcta Salamanca Esta intervención se enmarca en el Plan de Actuación Integrado (PAI) ‘CoNEcta Salamanca’, centrado en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas, dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) de la ciudad.

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