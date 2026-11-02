Salamanca despide a Charo Diego, la primera mujer que presidió una diputación provincial en España

El oficio religioso por María del Rosario Diego Díaz-Santos tendrá lugar a las 16:45 horas en el Tanatorio San Carlos Borromeo, donde permanece instalada la capilla ardiente en la sala 7, antes de su traslado al Crematorio de La Dolorosa.

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Salamanca despide este lunes a Charo Diego, histórica política salmantina que falleció este domingo, 1 de noviembre, y que pasó a la historia por convertirse en la primera mujer en presidir una diputación provincial en España.

El oficio religioso se celebrará a las 16:45 horas en el Tanatorio San Carlos Borromeo de la capital salmantina. Posteriormente, la conducción de sus restos mortales tendrá lugar al Crematorio de La Dolorosa. La capilla ardiente permanece instalada en la sala 7 del tanatorio.

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Una trayectoria histórica en la política salmantina La trayectoria institucional de Charo Diego en la Diputación de Salamanca comenzó durante la corporación de 1979-1983, etapa en la que ejerció como diputada provincial por Salamanca.

El 24 de diciembre de 1988 alcanzó la presidencia de la institución provincial, sustituyendo a Juan José Melero Marcos. Permaneció en el cargo hasta 1991 y se convirtió en la primera mujer de España en ocupar la presidencia de una diputación provincial, un hito en la representación femenina en las instituciones públicas.

Su trayectoria y su condición de pionera recibieron un nuevo reconocimiento el 2 de octubre de 2024, cuando fue homenajeada en la Biblioteca Nacional de España durante el acto ‘Reconocimiento y Memoria Democrática de las Mujeres’.

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