Dos funcionarios son agredidos en Topas por un preso que había simulado tragarse unas pilas

Un interno del centro penitenciario de Topas ha protagonizado un violento incidente después de negarse a abandonar el departamento de Enfermería, donde permanecía tras haber sido trasladado previamente al hospital por simular que se había tragado unas pilas. El recluso terminó agrediendo a dos funcionarios que habían acudido para devolverlo al módulo que tenía asignado.

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Los hechos se produjeron cuando los dos trabajadores se personaron en Enfermería para proceder al traslado. Sin embargo, el interno se negó a abandonar el departamento y reaccionó violentamente contra ambos, llegando a agredirlos físicamente.

Durante el altercado, uno de los funcionarios recibió un puñetazo en la cara y sufrió varios arañazos, lesiones por las que precisó asistencia médica por parte del facultativo del centro penitenciario.

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