El Gobierno aprobará ayudas para las víctimas del accidente ferroviario de Urda que duplicarán las indemnizaciones del seguro

El Consejo de Ministros aprobará este martes un paquete de ayudas para las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) que duplicará las cuantías del seguro obligatorio de viajeros. Así lo ha anunciado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en el foro ‘World in Progress’, celebrado en Barcelona.

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El decreto ley contará con cuatro medidas principales. La primera será la duplicación de las indemnizaciones del seguro obligatorio de pasajeros. También se habilitará un mecanismo específico para adelantar el pago de las compensaciones y un procedimiento de incapacidad temporal que ofrecerá una cobertura mejorada a los afectados.

La cuarta medida consistirá en la creación de oficinas de atención integral y personalizada en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno correspondientes a las comunidades autónomas de residencia de las víctimas.

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Óscar Puente comparecerá en el Congreso Tras la reunión del Consejo de Ministros, el titular de Transportes, Óscar Puente, comparecerá ante los medios de comunicación para informar sobre los últimos datos conocidos del accidente ferroviario.

Además, el ministro acudirá por la tarde al Congreso de los Diputados, donde comparecerá a petición propia para dar explicaciones sobre lo sucedido, en medio de las peticiones de dimisión procedentes de distintos sectores políticos.

Por su parte, Sánchez ha defendido la necesidad de recuperar la confianza de los ciudadanos en la alta velocidad ferroviaria española y no ha descartado nuevas medidas para lograrlo.

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