El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado al ministro de Transportes, Óscar Puente, que diga la verdad y asuma responsabilidades durante su comparecencia de este martes en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, prevista para las 17:00 horas.

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“Yo espero que diga la verdad, aunque le cueste, y que asuma sus responsabilidades”, ha señalado Mañueco a su llegada al Comité Ejecutivo Nacional del PP, donde también ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Urda y ha deseado una pronta recuperación a los heridos.

El dirigente popular ha defendido la labor de los servicios de emergencia y ha criticado la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, asegurando que “la mala gestión pone en riesgo la vida de las personas”.

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Sobre una posible dimisión o cese de Óscar Puente, Mañueco ha insistido en que el ministro debe asumir sus responsabilidades y ha añadido que, si no lo hace, será el presidente del Gobierno quien deba hacerlo.

Mañueco augura un cambio político El presidente del PP autonómico también se ha referido a las elecciones del próximo 29 de noviembre, asegurando que “todo el mundo” tiene claro que habrá un cambio político.

En este contexto, ha defendido la necesidad de un Gobierno que gestione las infraestructuras con responsabilidad, facilite el acceso a la vivienda a los jóvenes y reduzca los impuestos. “Necesitamos un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo”, ha afirmado.

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