Salamanca registra temperaturas bajo cero en un día marcado por el frío

El frío se ha dejado notar con fuerza este lunes, 2 de noviembre, en la provincia de Salamanca. Pedrosillo de los Aires ha registrado una temperatura mínima de -4,1 grados centígrados, mientras que el aeropuerto de Salamanca ha alcanzado los -4 grados, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).