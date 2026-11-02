Salamanca registra temperaturas bajo cero en un día marcado por el frío

El frío se ha dejado notar con fuerza este lunes, 2 de noviembre, en la provincia de Salamanca. Pedrosillo de los Aires ha registrado una temperatura mínima de -4,1 grados centígrados, mientras que el aeropuerto de Salamanca ha alcanzado los -4 grados, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Ambas estaciones salmantinas figuran entre las diez temperaturas mínimas más bajas registradas en España, en un listado en el que Castilla y León concentra nueve de los diez valores más fríos.
Además, Pedraza de Alba ha marcado -3,9 grados y Barbadillo ha registrado -3,8 grados, completando la presencia salmantina entre las localidades más afectadas por las bajas temperaturas.