Un conductor se da a la fuga tras empotrar el coche contra un contenedor de obra en La Fuente de San Esteban

Un turismo sufrió un accidente durante la noche de este pasado domingo, 2 de noviembre, en el municipio salmantino de La Fuente de San Esteban, al chocar contra un contenedor de obra situado en la localidad.

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Según ha podido saber Salamanca24horas, el impacto provocó importantes daños materiales en la parte delantera del vehículo, especialmente en el paragolpes y en la zona de la matrícula, que quedaron visiblemente afectados por el impacto del golpe.

Testigos presenciales del suceso apuntan a que el conductor podría encontrarse bajo los efectos del alcohol en el momento del accidente aunque, tas la colisión, el responsable habría huido el lugar, abandonando el turismo accidentado.