Los árboles plantados en La Salud y El Marín que están en mal estado serán repuestos en los próximos días

El Ayuntamiento de Salamanca notifica que los árboles que se plantaron en la zona de La Salud y El Martín y que se decretaron como en mal estado, serán respuestos en los próximos días.

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Desde el Consistorio han reclamado a la empresa adjudicataria su reposición, después de que técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente hayan decretado que no se han cumplido los requisitos de mantenimiento estipulados en el contrato.

En el acuerdo al que llegaron se especifica que la empresa está obligada a reponer las unidades que no lleguen a realizar una primera brotación tras la plantación "en unas condiciones idénticas a las de la plantación inicial".

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Estos trabajos de reposición tendrán lugar esta semana y se suman a la reposición durante los próximos meses de árboles dentro de los trabajos que anualmente realiza el servicio municipal de parques y jardines.

En la actualidad, las zonas verdes municipales suman más de 127.000 árboles y 59.000

arbustos, repartidos por los 2,9 millones de metros cuadrados de zonas verdes municipales.

El Ayuntamiento informa de que ha iniciado también la reposición de 35.000 plantas de flor en parques, plazas, calles y glorietas de la ciudad.