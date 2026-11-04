Salamanca no recibirá ni un euro de los 80 millones destinados a recuperar monumentos

El Gobierno de España destinará 80 millones de euros a la recuperación de 78 monumentos del Patrimonio Histórico español, pero ninguna de las actuaciones seleccionadas se encuentra en Salamanca. La provincia se queda así fuera de la resolución provisional del Programa 2% Cultural, que ha recibido un total de 422 solicitudes y beneficiará a 73 municipios de 14 comunidades autónomas.

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La decisión supone que Salamanca no recibirá financiación estatal para el proyecto de rehabilitación del Puente del Soto, una de las actuaciones patrimoniales para las que el Ayuntamiento había solicitado ayuda. Tal y como publicó Salamanca24horas el pasado 17 de febrero, la Comisión de Economía, Hacienda y Régimen Interior del Consistorio había aprobado el expediente para concurrir a esta convocatoria del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

El proyecto presentado por el Ayuntamiento cuenta con un presupuesto de 499.324,43 euros y contempla una intervención de tres meses. El Consistorio solicitó una subvención del 50% del coste, equivalente a 249.662,21 euros, y se comprometió a asumir la cantidad restante.

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Sin embargo, la propuesta salmantina no figura entre las 78 actuaciones incluidas en el listado provisional aprobado por la Comisión Mixta del Programa 2% Cultural.

Valladolid sí consigue financiación millonaria Mientras Salamanca se queda sin ayudas, la provincia de Valladolid sí aparece entre las beneficiarias de esta convocatoria, con dos proyectos que figuran, además, entre las diez actuaciones que recibirán una mayor aportación económica.

El Monasterio de Santa Catalina de Siena, en Valladolid, encabeza el listado nacional con una subvención de 4,22 millones de euros para su rehabilitación y transformación en un centro de la cultura del vino.

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A esta actuación se suma la restauración del Hospital General de Simón Ruiz, en Medina del Campo, que contará con una financiación de 2,96 millones de euros.

Ambos proyectos forman parte de las diez intervenciones patrimoniales con mayor aportación estatal, un grupo que concentra 28,29 millones de euros, el 35,4% de los fondos de esta convocatoria.

Castilla y León recibirá 11,3 millones de euros En el conjunto de Castilla y León, la inversión prevista asciende a 11,3 millones de euros. En total, la aportación estatal de 80 millones permitirá movilizar más de 133 millones de euros para la recuperación de elementos patrimoniales declarados Bien de Interés Cultural. La subvención media solicitada por los proyectos presentados se aproxima a los 860.000 euros, alrededor del 65% del coste total de cada intervención.