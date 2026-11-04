Las legumbres conquistan Salamanca con propuestas gastronómicas que reivindican el sabor y la cocina de proximidad

La X Semana de las Legumbres ha arrancado en Salamanca con una apuesta por la gastronomía de calidad, el producto local y la creatividad culinaria. El mercado municipal de San Bernardo ha sido el escenario del primero de los tres “showcookings” programados, una iniciativa que pone en valor las posibilidades gastronómicas de las legumbres y su protagonismo en una cocina que combina tradición, producto de temporada y técnicas actuales.

Publicidad Publicidad

La jornada ha permitido descubrir dos elaboraciones especialmente sugerentes: garbanzos con boletus y morro de cerdo, y lentejas con molleja de ternera. Dos recetas que demuestran que las legumbres van mucho más allá de los guisos tradicionales y que encuentran en las setas, las carnes y la casquería interesantes compañeros de sabor y textura.

Desde el punto de vista culinario, el éxito de estos platos reside en el equilibrio entre ingredientes. La cremosidad y capacidad de absorción de las legumbres, el carácter terroso de los boletus y la intensidad del morro de cerdo construyen una combinación llena de matices. Por su parte, las lentejas con molleja de ternera apuestan por una cocina de aprovechamiento y sabor profundo, donde la textura melosa de la casquería aporta personalidad al conjunto.

Publicidad Publicidad

La programación continuará mañana, 5 de noviembre, a las 12:00 horas, en el mercado municipal de San Juan, y el viernes 6 de noviembre, a la misma hora, en el mercado Central. Ambos encuentros permitirán seguir explorando nuevas formas de cocinar y disfrutar de estos alimentos fundamentales de nuestra despensa.

La Semana de las Legumbres también se extiende a los establecimientos hosteleros de la ciudad con dos rutas gastronómicas que permanecerán activas hasta el domingo 8 de noviembre. Una de ellas reúne a 23 locales vinculados a la gastronomía salmantina, mientras que la otra tiene como protagonistas a 12 establecimientos del barrio del Oeste.

La agenda incluye, además, talleres gastronómicos los días 4 y 5 de noviembre, una legumbrada popular en el barrio del Oeste el día 7, a las 13:30 horas, y el taller “Descubre las legumbres huérfanas de Salamanca”, organizado por el proyecto PROSPER de la Universidad de Salamanca, también el día 7, a las 11:00 horas.

Publicidad Publicidad