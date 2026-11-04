Salamanca responde con una multitudinaria manifestación por la educación pública

Salamanca ha salido a las calles para protestar por los derechos del profesorado. A pesar de una mañana en la que la asistencia frente a la Junta de Castilla y León ha sido baja, la tarde-noche ha reunido en el centro de Salamanca a unas mil personas que han marchado por la educación pública.

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Una de las grandes diferencias ha estado en el seguimiento de la huelga, donde los datos de la Consejería de Educación indicaron que había sido del 5 por ciento. Por parte de Comisiones Obreras y UGT, los datos han superado el 20 por ciento, con colegios como el de Ciudad Rodrigo donde se ha llegado a un 90 por ciento de seguimiento, según exponían las fuerzas sindicales.

Una de las claves a destacar ha sido que el seguimiento que se produce en Salamanca no ha sido el vivido en otras ocasiones en comunidades como Cataluña o País Vasco, donde uno de los motivos podría ser que “estamos en una provincia complicada, por lo que queremos que nuestro mensaje cale”.

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Durante la jornada de este jueves, 5 de noviembre, los sindicatos se reunirán con la Junta de Castilla y León para así conocer de primera mano cuales son las sensaciones. Una vez finalice este encuentro, se decidirá si las movilizaciones seguirán en un futuro.