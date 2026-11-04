La calle San Pablo permanecerá cortada al tráfico durante cinco días por una reparación en la red de agua.

Publicidad Publicidad

El Ayuntamiento de Salamanca notifica que los trabajos, a la altura del número 45, se prolongarán desde este jueves hasta el lunes 9 de noviembre.

Mientras duren los trabajos, ningún vehículo podrá acceder a esta vía, por lo que el tráfico se desviará por la calle Juan de la Fuente, donde se invertirá de forma provisional el sentido habitual de circulación para dar salida a los vehículos.

Publicidad Publicidad