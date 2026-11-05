'Conectar para prevenir': las conferencias de la Casa de la Mujer para expresar las distintas violencia contra las mujeres

La Casa de la Mujer 'Clara Campoamor' prepara un serial de conferencias bajo el título 'Conectar para prevenir', con el fin de expresar las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres.

Todas las conferencias tendrán lugar a las 19:30 horas, con entrada libre hasta completar el aforo. La primera será este jueves a cargo de Rosalía Rendú sobre '¿Y si no es amor? Prevención de la violencia en adolescentes y jóvenes'.

El 12 de noviembre, la Asociación de Ayuda a la Mujer Plaza Mayor protagonizará la ponencia 'Cuando el fin de la pareja no es el fin de la violencia'; el 19 de noviembre 'Aprendiendo a desaprender. Cuando el porno y el silencio educan', a cargo de Adavas; el 26 de noviembre, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp), hablará sobre 'Las nuevas caras de la trata. Captación digital, explotación y recuperación'; y el ciclo concluirá el 3 de diciembre con Beatriz de Suabia 'Volver a empezar. Recuperación y acompañamiento'.